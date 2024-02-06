اليوم.. لقاءات قوية فى خامس جولات الدور الثانى بدوري رجال الطائرة

تقام على مدار اليوم الثلاثاء، لقاءات قوية على صعيد خامس جولات الدور الثانى من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024.

و تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من،طلائع الجيش مع الداخلية والاتحاد السكندرى مع الطيران وايسترن كومبانى مع الزمالك، ضمن المجموعة الأولى،

ويلتقى في المجموعة الثانية كلا من، القناة مع الترسانة وسبورتنج مع بتروجت وسموحة مع الأهلى.

وشهد الدورى فترة توقف قبل العودة السبت الماضى، لخوض تصفيات الألعاب الأفريقية، حيث نجح منتخب رجال الكرة الطائرة فى حصد ذهبية تصفيات المنطقة الخامسة التى استضافتها مصر على مدار الـ 3 أيام فى شهر يناير الماضى بالتفوق على بوروندى وكينيا بنتيجة 3 /0 ليتأهل للألعاب الأفريقية بأكرا مارس المقبل.