جوميز: الزمالك فريق كبير وسنحقق الألقاب بدعم الجماهير

أعرب جوزية جوميز مدرب الزمالك، عن سعادته بتدريب الفريق الأبيض وتوقيع عقد لمدة موسم ونصف .

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي الذي يعقده مجلس الإدارة مساء اليوم الإثنين، الزمالك فريق كبير، واتمني دعم الجماهير في المباريات المقبلة .

وتابع، الفريق الأبيض يضم لاعبين مميزين في مختلف المراكز، وسننافس على الألقاب بالدعم المستمر للجماهير ومجلس الإدارة.

وتعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب رسمياً مع محمد شحاتة لاعب فريق طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

كما تعاقد المجلس رسميا مع، زياد كمال لاعب فريق إنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.