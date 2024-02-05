إطلاق التيار الكهربائي لإنارة تجمع الغويل بالكنتلا في وسط سيناء

تابع اليوم الاثنين محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء اطلاق التيار الكهربائي لاناره تجمع الغويل بقريه الكنتلا مركز نخل بوسط سيناء بناءا علي توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

جاء ذلك وسط فرحه غامره من اهالي التجمع في حضور مهندس عبد المحسن محمد ابراهيم رئيس قسم الكهرباء بمجلس مدينه نخل والشيخ صباح شيخ التجمع ومقاول تنفيذالعمليه والساده المواطنيين حيث تم دعم التجمع باعمده جهد متوسط ومحول كهرباء قدره١٠٠ وات واعمده جهد منخفض من مشروعات الخطه الاستثماريه لمركز نخل.

كما شهد مركز نخل بوسط سيناء ازاله لمخالفه بناء علي اراضي املاك دوله بناءا علي القرارات الصادره من وزير التنميه المحليه وبناء علي توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ بضروره ازاله مخالفات البناء علي اراضي املاك الدوله ضمن الموجه٢٢ لازاله المخالفات حيث تم وبالتنسيق مع الاجهزه الامنيه مركز ومدينه نخل بازاله بناء مخالف بالتعدي علي اراضي املاك الدوله بمساحه بواقع ١٧٠ م واعادتها الي املاك الدولة.