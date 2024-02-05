الصحة تستجيب لبرلماني حول إنشاء مبنى للإدارة الصحية بنجع حمادى

استجاب رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة الي الطلب الذي تقدم به، النائب خالد خلف الله عضو مجلس النواب عضو حزب مستقبل وطن بقنا، إلي رئاسة مجلس الوزراء ووزير الصحة ووزير التنمية المحلية، لإنشاء مبنى إداري للإدارة الصحية بنجع حمادى.

وجاء رد وزارة الصحة بالتوجيه إلي الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بقنا باتخاذ مايلزم من إجراءات في هذا الشأن.

وأضاف خلف الله أن مركز نجع حمادي لا يوجد به مبنى إداري للإدارة الصحية، وأنه منذ أن أنشئت الإدارة الصحية بنجع حمادي عام ١٩٧٠ ولـم يـتم إنشاء مبني إداري للإدارة الصحية، حيث ان المركز يصل عدد سكانه الى أكثر من 800 ألف نسمة ويخدم عدد كبير من المنشآت الصحية، منها مستشفي عـام ومستشفى حميات ومركز صحي ومكتـب صحة بنـدر ورعايـة طـفـل.

كما يصل عدد الوحدات الصحية الى 46 وحدة صحية والإدارة الصحية تعمل كل فترة فـي مـكـان متنقلة بين المنشات الصحية وهي تعمل الآن في مبنـي بمستشفي نجع حمادي العام مكان مؤقت حتي يتم تطوير مبني مستشفى نجع حمادي العام، والمبني الموجود به الإدارة الآن سيتم إزالته مع تطوير مبني المستشفي العام ولا يوجد مكـان أساسي لمبني الإدارة الصحية.

وأضاف خلف الله فى طلبه: بأنه يوجد قطعة ارض مخصصة للإدارة الصحية بنجع حمادي بجوار المركز الطبي، لذا نرجو منكم التكرم بالموافقة على تلبية طلب أبناء نجع حمادي وبناء مبني إداري للإدارة الصحية بنجع حمادي حتي يكتمل العمل بديوان الإدارة الصحية بنجع حمـادي بـشكل يليـق بـالـدول الحديثـة فـي عهـد رئيس الجمهوريـة عبدالفتاح السيسي.