تعليم شمال سيناء تواصل تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول

واصلت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم الإثنين، قبول تظلمات الشهادة الاعدادية لليوم الثاني علي التوالي، تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأفاد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، بأنه في اليوم الثاني لتظلمات الشهادة الإعدادية بلغ إجمالي عدد الطلاب والطالبات ١١١ طالبا وطالبة، منها اللغة العربية ٢٦ طالبا وطالبة، والرياضيات ١٧طالبا.

وكان اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ م

وتم إجراء ٤ امتحانات بنظام البوكلت وهي( اللغة الإنجليزية - حاسب آلي- علوم- دراسات ) وسوف يتم إضافة مادتين في الفصل الدراسي الثاني. وقد بلغ عدد الطلاب ( ٨٢٥٣ ) طالب وطالبة. أقل من ٥٠% "١٢٤٩" طالب وطالبة ١٥،٣% وأكثر من ٥٠% ٦٩٥١ طالب وطالبة ٨٤،٧ %

وهنأ المحافظ أبناء محافظة شمال سيناء باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية، مشيدًا بالطلبة والطالبات المتفوقين، كما أشاد بأولياء الأمور في توفير الجو المناسب لأبنائهم للمراجعة واستذكار الدروس وتحصيل المواد الدراسية.

أشار المحافظ إلى أن النتيجة حاليًا على موقع مديرية التربية والتعليم متاحة لجميع الطلبة والطالبات، موجهًا الشكر للعاملين في مديرية التربية والتعليم خاصة العاملين في مجال التطوير التكنولوجي علي الجهد المبذول والتيسيرات المقدمة لطلبة والطالبات.

كما أكد حمزة رضوان أنه سيجري فتح باب التظلمات من النتيجة ولمدة أسبوعين، لافتًا إلى أن أسئلة الامتحانات كانت من الكتاب المقرر ومما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول.

كما تم عمل موقع إلكتروني عن طريقة يتم فيها معرفة الطالب لنتيجته بدخوله علي الرابط الخاص بنتائج محافظة شمال فقط.. والموقع كالتالي:

https://natega-siani.online