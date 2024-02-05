ads
الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

حزب الجيل يشيد بتوجيه الرئيس بإجراء حوار مجتمعى لمشروعات قوانين الأسرة والأحوال الشخصية

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أشاد  الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بالدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اطلاعه على تطورات الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، الذي يمثل أول قانون متكامل وموحد ومفصل في هذا الخصوص.

وقال "هجرس" فى تصريحات له، إن قوانين الأسرة من القوانين الحيوية التي تمثل أهمية كبيىة للمواطنين بمختلف توجهاتهم وفئاتهم، منوها بأهمية أن تتدراك تلك القوانين المشاكل أو التحديات التي كانت فى القوانين الحالية.

وأشاد بقانون الأحوال الشخصية الجديد، حيث إنه يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مما يجعل هذا القانون خطوة على الطريق الصحيح لدعم الأسرة المصرية وردا لاعتبارها، وتقويتها لمواجهة تحديات وظروف المعيشية الغالية التكاليف.

وأضاف عضو حزب الجيل، أن الرئيس راصد ومتابع جيد لكافة المشاكل التي  تهدد الأسرة المصرية ولعل من أهمها  الطلاق والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية بشكل عام، وذلك حفاظا على الأسرة المصرية، باعتبارها النواة واللبنة الأساسية للمجتمع.

حزب الجيل الأحوال الشخصية قوانين الأسرة