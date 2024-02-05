بالفيديو.. الهباش: لا سلام أو استقرار دون حل القضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن المنطقة لن تنعم بالسلام أو الاستقرار دون التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية، مشددًا على ضرورة منح فلسطين العضوية الكاملة في مجلس الأمن، والاعتراف بها كدولة مستقلة.

وأضاف "الهباش" في مداخلة هاتفية، لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أن تشكيل الحكومة يظل أمرًا مرتبطًا بالقرار الفلسطيني، مؤكدًا "ليس من حق الولايات المتحدة التدخل في شؤون الفلسطينيين، ولا سلام أو استقرار بالمنطقة دون حل القضية الفلسطينية حلًا عادلًا وشاملًا على أساس الشرعية الدولية".

وتابع، أن وقف العدوان الإسرائيلي الملف الأول على أجندة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشددًا على أن السلطة الفلسطينية لا تقبل أن تتلقى إملاءات أو تعليمات من أحد.

وأردف، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن وقف الحرب نقطة البداية لتغيير الوضع بالمنطقة، منتقدًا إعطاء الإدارة الأمريكية الضوء الأخضر لإسرائيل، وتوفير الغطاء اللازم لها، من أجل مواصلة ارتكاب جرائمها في غزة، قائلًا: "لا نقبل أن ننفذ أو نتلقى إملاءات أو تعليمات من أحد ووقف الحرب هو نقطة البداية لتغيير الوضع بالمنطقة".