صيانة ملاعب متهالكة بمراكز شباب دمياط

اجتمع اليوم دكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة في دمياط اليوم الإثنين مع مديرين الإدارات الفرعية ومدير إدارة الهيئات ومسؤلي الهيئات بالإدارات الفرعية وبحضور عبده الشعرواي وكيل الرياضة.

وقد تناول الاجتماع عدة موضوعات ومن أهمها العمل على حل مشاكل مراكز الشباب والتعاون مع مجالس الإدارات لخدمة الشباب.

كما تم مناقشة السلبيات المتواجدة فى مراكز الشباب فيما يخص شئون الهيئات وكيفية تلافى تلك السلبيات خلال جدول زمني بالمرحلة المقبلة لتقنين العضوية بمراكز الشباب حيث سيتم تنفيذ متابعات دورية ابتداء من شهر مارس القادم.

حيث شدد على تواجد الموظفين المعينين بقرار مجلس الإدارة في أوقات العمل المنوط بها .

الأهتمام بتطبيق اللوائح والقوانين فى سداد الاشتراكات.

كما نوه إلى التنبيه بالمرور وتكثيف المتابعة لمختلف الأنشطة وتسجيلها بالسجلات الخاصة بها بالمراكز .

وشدد أيضًا على صيانة الملاعب المتهالكة فى بعض المراكز.

وأوضح الشاذلى أن نجاح أي منظومة يكمن فى روح التعاون والإصرار على النجاح والتذليل لأى عقبات .

وفى ختام الاجتماع استمع مدير المديرية إلى مديرين الإدارات والاستماع إلى مطالبهم واقترحاتهم ومناقشات حول ماتم باللقاء .

اعلن الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط عن انطلاق فعاليات مبادرة يوم الخير تحت شعار "يوم الخير .. لبسك لغيرك بمركز شباب مدينة عزبه البرج تحت وزير الشباب والرياضة الدكتور " أشرف صبحى" مبادرة الخير في نسختها الرابعة تستهدف المواطن الاكثر احتياجاً بجميع المدن والقرى ونجوع مصر

انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من مبادرة يوم الخير تحت شعار "يوم الخير...لبسك لغيرك عيد"وذلك لتوزيع الملابس والبطاطين للأسر الأكثر احتياجا والأدوات المدرسيه على الطلاب والتلاميذ الاكثر احتياجا وتم افتتاحها اليوم بحضور الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن طريق الفيديو كونفرس .

