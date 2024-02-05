تفاصيل وفاة نائبة المنيا فى حادث تصادم بالصحراوى الشرقى

فى حادث مؤسف نتيجة السرعة الزائدة لقيت الدكتورة أمنية محمود رجب، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، مصرعها في حادث تصادم بطريق الصحراوي الشرقي، أمام قرية السرارية بمركز سمالوط.

وقد كشف تقرير الدكتور هاني اسحق، مفتش صحة المنيا، عدم وجود إصابات ظاهرية بجثة النائبة، وتعرضها لكسر بالجمجمة، مما تسبب في حدوث نزيف في المخ، تسبب في الوفاة، دون وجود شبهه جنائية.

وتلقى اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام قرية السرارية بمركز سمالوط، شمال مدينة المنيا.

وانتقلت سيارات الإسعاف وتبين تصادم سيارتين ملاكي، بسبب السرعة الزائدة، ، مما تسبب في وفاة الدكتورة أمنية رجب، عضو مجلس النواب عن عمر يناهز 64 عامًا، وإصابة سائقها، والتى كانت تعمل وكيلا لوزارة الصحة بالمنيا، وتم ترشيحها لشغل عضوية مجلس النواب عام 2020، ضمن قائمة حزب مستقبل وطن، وشغلت عضوية لجنة الصحة بمجلس النواب، وأمينة للمرأة بحزب مستقبل وطن لمدة 3 سنوات .

وتم نقل جثمان النائبة إلى مشرحة مستشفى حميات المنيا، والمصاب إلى مستشفى جامعة المنيا للعلاج وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة .