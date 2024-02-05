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الإثنين 05 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

"الفنون التشكيلية" يطلق ورشة فسيفساء "موزايك" بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية

ورشة فسيفساء
ورشة فسيفساء
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أطلق قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، ورشة فسيفساء (موزايك)، للفئة العمرية من سن 16 إلي 20، بمبنى الورش الفنية بمتحف الفنون الجميلة بالاسكندرية، وذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.
تأتى الورشة تحت إشراف الدكتورة منال عبد العاطى مسؤل التربية المتحفية بمتحف الفنون الجميلة بالاسكندرية، والتى تنطلق ايام الاربعاء والخميس 7 و8 فبراير 2024، وايام الأربعاء والخميس 14و15 فبراير الجارى.

وكان قد افتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية،  معرض" قصة نجاح "، بحضور الدكتورة سلوى حمدى مدير عام المتاحف الفنية، والدكتور مراد محمود درويش استاذ التصوير كلية الفنون الجميلة، و الدكتور ايهاب احمد كشكوشه مدرس بكلية الفنون الجميلة يوم الاحد الموافق 4 فبراير 2024 بمتحف محمد ناجي.
 

ورشة فسيفساء قطاع الفنون التشكيلية الدكتور وليد قانوش وزيرة الثقافة متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية