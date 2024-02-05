معرض الكتاب 2024.. "الأطفال يسألون الإمام" يرد على كل ما يدور في ذهن أطفال العالم

يواصل معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ 55، فعالياته لليوم الثاني عشر، و حققت إصدارات جناح الأزهر، مبيعات عالية من بينها كتاب "الأطفال يسألون الإمام" للإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، و تستمر فعالياته حتى 6 فبراير 2024.

وكانت قد كشفت الدكتورة نهى عباس رئيس تحرير مجلة نور،و معدة كتاب "الأطفال يسألون الإمام" في تصريحات لـ "البوابة نيوز"، عن أبرز الأسئلة التي سألها الأطفال لشيخ الأزهر، ملفتة إن الكتاب استغرق عاما كاملا في اعداده.

وأضافت ان فكرة الكتاب جاءت من الشكوى الدائمة من أولياء الأمور عن كثرة أسئلة أبنائهم في أمور كثيرة تمس العقيدة ولا يستطيعون احيانا الإجابة.

فيما قال الكاتب والفنان عبد الرحمن ابو بكر، مصمم غلاف كتاب "الاطفال يسألون الإمام"، فى تصريحات لـ "البوابة نيوز"، إنه أراد التدليل على أن أسئلة الأطفال تجوب أصداء الكون من كل حدب وصوب حتي تستقر علي مكتب فضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتلفظ أنفاسها وتهدأ حرارة عقول سأليها.

يذكر ان مجلة نور للنشر، اصدرت كتاب جديد لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، تحت عنوان "الأطفال يسألون الإمام"، يجيب فيه الإمام عن أسئلة الأطفال ، ويعرض بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2024، بقلم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر، ورسوم الفنان عبد الرحمن أبو بكر، ومجموعة من الأطفال، وإعداد الدكتورة نهى عباس.