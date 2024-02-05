قطار يدهس سيارتين ويتسبب في وفاة شخصين أعلى مزلقان بالعياط

لقي شخصين مصرعهما جراء اصطدام قطار بسيارتين قيادتهما أعلى مزلقان جزرا بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم أحمد عبد الفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اصطدام قطار بسيارتين أعلي مزلقان جرزا بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام قطار بسيارتين دخلا إلي المزلقان مخالفين مما تسبب في مصرع قائديهما وتم نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة المستشفي تخحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.