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الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بعد تأكد غيابه عن مباراة شباب بلوزداد.. الأهلي يجهز وسام أبو علي لمواجهة ميدياما

وسام أبو علي
وسام أبو علي
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خرج المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي من حسابات الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباراة شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا.
ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد يوم 16 فبراير الجاري في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ويعاني وسام أبو علي من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها خلال التدريبات الجماعية مؤخرا.

ويخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد جاب الله.

ويحتاج وسام أبو علي لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للتعافي من الإصابة، ليتأكد غيابه عن مباراة شباب بلوزداد بالجزائر. 
ويحدد الجهاز الطبي للأهلي، بقيادة أحمد جاب الله، موعد عودة وسام أبو علي للمشاركة في التدريبات الجماعية لتجهيزه لمباراة ميدياما الغانى فى دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها 24 فبراير الجاري بالجولة الخامسة من دور المجموعات الأفريقي.

 

الفلسطيني وسام أبو علي الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري دوري أبطال أفريقيا