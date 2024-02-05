عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف مدير إدارة تعليمية ووكيل إدارة تعليمية بشمال سيناء

ترأس حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء لجنة المقابلات الشخصية للسادة المتقدمين لوظائف مدير إدارة تعليمية وكيل إدارة تعليمية تنفيذاً لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي واللواء الدكتورمحمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

واللجنة تضمنت كل من حنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية و ليلي عواد مدير عام الشئون المالية والإدارية وممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني ومحمد عبد الحميد مدير مديرية التنظيم والإدارة ومهدي محمد عبدالله أستاذ طرق تدريس اللغة الإنجليزية المساعد بجامعة العريش ومحمد زاهر رئيس مجلس أمناء آباء المحافظة و طارق عبد المحسن مدير إدارة الموارد البشرية ومحمد سالم البحيري رئيس مجلس النقابة الفرعية للمعلمين بشمال سيناء

وأوضح تعليم شمال سيناء في بيانه ان الوظائف المرشحه ولديهم المقابلات الشخصية اليوم هم مدير إدارة تعليمية بواقع خمسة وظائف ووكيل إدارة تعليمية بواقع ١٣ وظيفة

وقال وكيل الوزارة أنه بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالسعى دائماً لإختيار العناصر المؤهلة علمياً لشغل الوظائف القيادية ولديهم القدرة على تطوير الأداء وذلك تطبيقا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية لافتاً سيادته على أنه سيتم الاختيار بين المتقدمين طبقاً للمعايير والشروط بما يسمح بوجود عناصر مؤهلة لشغل الوظيفة وتطوير أداء العمل بهدف تقديم خدمات أفضل للعملية التعليمية والتعرف على الإمكانيات البشرية لكل متقدم والانجازات التي حققها والمؤهلات التي حصل عليها فضلاً عن تقارير الأداء والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بالوظيفة المتقدم إليها.