تعليم القاهرة: انعقاد لجنة مقابلات المتقدمين للإشراف على امتحانات الدبلومات الفنية

انعقدت لجنة مقابلة اختيار المرشحين "كرؤساء للجان والمراقبين الأوائل ورؤساء مراكز الأسئلة"، لامتحانات الدبلومات الفنية بالقاهرة، تظام ثلاث سنوات وخمس سنوات (صناعى - تجارى - زراعى - فندقى )للعام الدراسى٢٠٢٤/٢٠٢٣، اليوم الاثنين.

تنعقد اللجنة في مدرسة العباسية الفندقية المتقدمة بإدارة الوايلى التعليميةوتستمر لمدة يومين كالتالي، بالنسبة للتعليم الصناعى يوم الإثنين ٢٠٢٤/٢/٥، و بالنسبة للتعليم التجارى والفندقى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٢/٦.

ويأتي ذلك بحضور أعضاء اللجنة المشكلة، محمد أحمد حسن مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفندقى، وماجدة محمد يوسف يلجنة النظام والمراقبة، وعبير عبد اللطيف حافظ بالإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، ووليد محمد مدحت بإدارة العامة للحوكمة والمراجعة النهائية، ومحمد عطا عبد الرحمن عضو إدارى

ويأتي ذلك وفقا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، برعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وإشراف الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني.