إصابة شخصين بطلقات خرطوش خلال تعرضهما لسرقة بالإكراه فى الدقهلية

أصيب شخصان بطلقات نارية جراء تعرضهما لمحاولة سرقة بالإكراه حال سيرهما على طريق البحر ميت مرجا بنطاق مركز الجمالية محافظة الدقهلية، لسرقة دراجة نارية يستقلونها وجرى نقلهما الى مستشفى الجمالية المركزي لتلقي العلاج، وتكثف الأجهزة جهودها لضبط مرتكي الواقعة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود اشارة من مستشفى الجمالية المركزي للعقيد عمر عويس، مأمور مركز شرطة الجمالية، يفيد بوصول كلا من :"أحمد محمد على،30عاما، و"وزياد إبراهيم شعبان"،17 عاما، مصابان بطلقات رش خرطوش بأنحاء متفرقة بالجسم.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الجمالية وبسؤال المصابان أكدا أنهما أثناء سيرهما بطريق البحر ميت مرجا بنطاق المركز فوجئا بشخصين يطلقان الأعيرة النارية صوبهما فى محاولة سرقة الموتوسيكل استقلالهما .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة وكلفت إدارة البحث بالتحري حول الواقعة وضبط المتهمين فى الواقعة.