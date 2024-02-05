إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الزراعي بالقليوبية

أصيب 3 أشخاص، اليوم الاثنين، في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالحاجز الخرساني أعلى كوبري قها، بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي بمحافظة القليوبية.

جرى نقل المصابين لمستشفى قها التخصصي، وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور من رفع آثار الحادث لمنع توقف الطريق وتعطل مصالح المسافرين على الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد اصطدام سيارة ميكروباص بالحاجز الخرسانى أعلى كوبرى قها، دائرة قسم شرطة قها.



على الفور انتقل رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بالحاجز الخرسانى أعلى كوبرى قها، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى قها التخصصي لتلقي العلاج.



وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية بالتنسيق مع مجلس مدينة قها من رفع وتجنيب السيارة من على الطريق، بعد أن تعطلت الحركة المرورية لمدة نصف ساعة، والعمل على تسيير المرور بالطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين على الطريق.