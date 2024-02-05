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الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الاتحاد الأفريقي يدعو السنغال إلى تنظيم الانتخابات في أسرع وقت

رئيس مفوضية الاتحاد
رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي
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أصدر الاتحاد الأفريقي اليوم الاثنين، بيانا بشأن قرار الرئيس السنغالي ماكي سال تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المفترض إجراؤها في 25 فبراير الجاري، دعا فيه إلى ضرورة إجراء الانتخابات في أسرع وقت.

وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، علمه بتأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال، مبديا قلقه بشأن الوضع السياسي في هذا البلد حيث الديمقراطية النموذجية، منوها إلى أنه تم الترحيب بالسنغال دائما بتقدير كبير.

وبحسب البيان، دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الجهات الوطنية المختصة إلى تنظيم الانتخابات في أسرع وقت ممكن، في شفافية وسلام ووئام وطني.

وشجع فقي بقوة جميع القوى السياسية والاجتماعية على حل أي نزاع سياسي من خلال التشاور والتفاهم والحوار الحضاري، مع الالتزام الصارم بالمبادئ التي تحكم سيادة القانون التي تتمتع بها البلاد بتقاليد تاريخية عميقة الجذور.

وأعربت الكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا "إيكواس" أمس الأحد عن قلقها إزاء تأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال وحثت "السلطات المختصة على تسريع العمليات المختلفة من أجل تحديد موعد جديد للانتخابات".

وأعلن الرئيس سال أمس الأول السبت تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى في خطاب وطني، قبل ساعات فقط من بدء الحملة الانتخابية الرسمية، مؤكدا أنه وقع مرسوما يلغي الإجراء السابق الذي حدد الموعد بينما يقوم المشرعون بالتحقيق مع اثنين من قضاة المجلس الدستوري الذين تم التشكيك في نزاهتهم في العملية الانتخابية.

وتشهد منطقة غرب أفريقيا أزمات سياسية متنامية منذ عام 2020 مع العديد من الانقلابات العسكرية والانقسامات العميقة.

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