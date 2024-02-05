إنفوجراف.. محاور تنفيذ استراتيجية زيادة تنافسية الصادرات الزراعية

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجراف استعرض خلاله المحاور الاثنى عشر التي حددها وزير الزراعة لتنفيذ استراتيجية زيادة تنافسية الصادرات الزراعية، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ.

وجاءت المحاور التي أعلنها الوزير كالتالي:

١- تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد .

٢- تعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة.

٣- تعظيم دور مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس.

٤- تطوير قدرات المعامـل المرجعية المعتمدة دوليًاً.

٥- رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء.

٦- المشاركة في الكيانات والمنظمات الدولية المعنية بالصحة النباتية وسلامة الغذاء

٧- تطوير منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي في اطار التوسع في تطبيقات التحول الرقمي في قطاع الزراعة.

٨- تدعيم منظومة الحجر الزراعى بعدد من العمالة المتخصصة.

٩- الاستمرار في استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات.

١٠- جارى حالياً التوسع في منظومة النقل السريع.

١١- الرصد والمتابعة للعملية التصديرية في الأسواق الدولية.

١٢- إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استعرض خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي انعقدت أمس، جهود الدولة في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.