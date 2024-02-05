ترامب: سأفرض رسوما جمركية على الصين مجددا حال فوزي بالرئاسة

صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه سيفرض رسوما جمركية على الصين مجددا حال فوزه في انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر، مؤكدًا أنه لن يخوض حربا تجارية أخرى مع الصين.

وأضاف ترامب في مقابلة بُثت أمس الأحد على قناة "فوكس نيوز": "علينا أن نفعل ذلك... أعني، انظروا، سوق الأوراق المالية كادت أن تنهار عندما أُعلن عن فوزي في الانتخابات التمهيدية في ولاية أيوا بعدد قياسي من الأصوات".

وتابع "عندما فزت في نيوهامبشير بعد ذلك، انخفضت سوق الأسهم بجنون"، في إشارة إلى سباق الترشح لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في الولايتين الشهر الماضي.

وردا على سؤال عن تقرير أشار إلى أن ترامب يفكر في فرض رسوم جمركية بنسبة 60 بالمئة على البضائع الصينية حال انتخابه، قال الرئيس السابق "لا، أود أن أقول ربما ستكون (الرسوم) أكثر من ذلك".

ورفض ترامب فكرة أنه سيخوض حربا تجارية أخرى مع الصين، وقال في المقابلة التي سُجلت الأسبوع الماضي "إنها ليست حربا تجارية. لقد قمت بعمل رائع مع الصين في كل شيء".

وتابع "أريد أن يكون أداء الصين عظيما، أريد ذلك. وأنا أحب الرئيس شي كثيرا. لقد كان صديقا جيدا لي خلال فترة ولايتي".

وترامب هو المرشح الأبرز لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر والتي سيخوض غمارها أيضا الرئيس الحالي جو بايدن عن الحزب الديمقراطي.