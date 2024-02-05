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الإثنين 05 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

إيهاب توفيق يحيي حفلًا موسيقيًا لمنظمة الفنون الكندية المصرية بتورونتو

إيهاب توفيق
إيهاب توفيق
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نظمت منظمة الفنون الكندية المصرية حفلًا كبيرًا، أحياه المطرب المصري الشهير إيهاب توفيق، بحضور الآلاف من الجالية المصرية والعربية في مدينة تورونتو الكندية والمدن المجاورة لها.

وأعلن منظمو الحفل تخصيص جزء من الأرباح لدعم الحالات الإنسانية في قطاع غزة.

ويعد هذا الاحتفال هو الثاني الذي تنظمه منظمة الفنون الكندية المصرية، بعد الاحتفال الأول الذي أحياه المطرب هشام عباس.

وتعد المنظمة هي أول منظمة مصرية كندية أنشأها فريق محترف من منتجي الموسيقى ومخططي الأحداث ذوي الخبرة الذين يتمتعون بخبرة تزيد على 20 عامًا في هذه الصناعة في الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.

ونظمت المنظمة وأشرفت على العديد من المبادرات، بما في ذلك الحفلات الموسيقية والمهرجانات وغيرها من الأحداث الفنية الهامة.

إيهاب توفيق حفل موسيقى منظمة الفنون الكندية المصرية تورونتو