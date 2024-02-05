قصف مدفعي وغارات متفرقة تستهدف أحياء جنوب مدينة خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين،بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، نفذت قصفًا مدفعيًا وغارات متفرقة استهدفت أحياء في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ 122، وتتزايد اعداد الشهداء والجرحى ليصل عدد الشهداء إلى أكثر من 27.365 شهيدًا،، إضافة إلى 66.630 جريحًا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف في عداد المفقودين تحت الركام.

وأمس الأحد، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن هناك أكثر من 35 ألف شهيد من بينهم 13 ألف طفل جراء عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن الكارثة الإنسانية التي قام بها الاحتلال نتيجة محاصرة مستشفى الأمل في خان يونس لمدة 14 يوم على التوالي، واستمرار القصف في محيطها .