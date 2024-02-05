ريال مدريد وأتلتيكو.. صراع الديربي الإسباني ينتهي بتعادل قاتل

شهد ملعب "سانتياجو برنابيو" مساء الأحد صراعًا مثيرا بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية، الذي انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني.

بادر ريال مدريد بالهجوم منذ صافرة البداية، ونجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 20 عن طريق إبراهيم دياز، مستفيدًا من كرة مرتدة من دفاع أتلتيكو مدريد.

لم يستسلم أتلتيكو مدريد للتعادل، وواصل ضغطه على مرمى ريال مدريد، ونجح في خطف هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من المباراة، عن طريق ماركوس يورينتي، الذي تلقى تمريرة رائعة من ممفيس ديباي، وارتقى وسدد على يمين الحارس لونين، هاربا من الرقابة.

ورغم التعادل، حافظ ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بينما ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 48 نقطة في المركز الرابع.