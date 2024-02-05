مصرع معلمة وإصابة نجلها ومسعف إثر سقوط أسانسير إحدى العمارات ببني سويف

لقيت معلمة لغة عربية مصرعها وإصابة ابنها ومسعف، إثر سقوط أسانسير إحدى العمارات بمدينة بني سويف، أثناء توجهها للمتابعة مع أحد الأطباء في عيادته الخاصة، بعد أن أجرى لها عملية جراحية نتيجة حادث سرفيس تعرضت له منذ شهر تقريبا.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوصول إلهام جابر معلمة اللغة العربية بإدارة بني سويف التعليمية، إلى مستشفى السلام الخيري، جثة هامدة، وإصابة نجلها والمسعف، بإصابات خطيرة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقلهم إلى مستشفى السلام الخيري، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.