الضفة الأخرى.. داليا عبدالرحيم تكشف عن أساليب الإخوان لإثارة الرأي العام

كشفت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، مقدمة برنامج “الضفة الأخرى”، ونائب رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، عن أساليب الإخوان عبر منصات التواصل الاجتماعي لتأليب الرأي العام كون هذه المنصات تمثل قناة اتصال وتواصل مع فئات واسعة من الشعب المصري وخاصة فئة الشباب الأكثر تأثرًا بما يتم ترويجه من قبل هذه العناصر واللجان الإلكترونية، كما أنها الأكثر قابلية للاستثارة لإحداث ما يريده تنظيم الإخوان من تغيير سياسي واجتماعي.

وقالت «عبدالرحيم»، خلال تقديمها برنامج «الضفة الأخرى» المُذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، إن جماعة الإخوان تستغل منصات التواصل الاجتماعي في تصدير صور زائفة خارجيا توحي كذبا بوجود حالة من الغضب والسخط داخل مصر، وتعمل جماعة الإخوان على عدد من الأساليب من بينها تصدر "الهاشتاجات والترند" القائمة، حيث تعمد عناصر الجماعة من خلال تكوينها لجان وخلايا إلكترونية عديدة إلى خلق "تريندات" وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع إكس، إما للترويج لفكرة ما، أو لإيهام المواطنين أن هناك حالة من الغضب العارم يجب أن ينضموا إليها.

وأوضحت أن السخرية تمثل أداة مهمة ومحورية من أدوات عمل جماعة الإخوان، فاللجان الإلكترونية والمنصات التلفزيونية والرقمية التابعة للجماعة تتعمد السخرية من كل شيء يتعلق بإدارة الدولة أو أى إنجاز يتحقق، ومن ثم التسفيه منه ومن أهميته، ومن ضمن الأساليب التي يتم استغلالها من قبل عناصر الإخوان الإرهابية ولجانها الإلكترونية يأتي أسلوب "اقتطاع التصريحات من سياقها"، فالجماعة دائما تقتطع أجزاء معينة من تصريحات المسؤولين الرسميين لإيصال رسائل مضللة للمواطنين تسهم في زيادة غضبهم تجاه شخص المسؤول أو إزاء قضية معينة.

وأكدت أن ممارسات الجماعة ومنصاتها الإعلامية ومن خلفهم الأموال الطائلة والتنظيمات المنتشرة في كل مكان لا تستطيع أن تنال من الشعب المصري ولا من الدولة المصرية أو من رموزها، فالشعب المصري أثبت طوال الوقت أنه واعي تمامًا بهذه الألاعيب والخدع التي تقوم بها الجماعة للعودة مرة أخرى للحياة السياسية، ولن يسمح الشعب المصري بعودتها مهما كانت أحواله، وأن الشعب يقف خلف قيادته السياسية مشاركًا ومساهمًا في الخروج من أزماته على كافة المستويات.