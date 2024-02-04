نائب محافظ القاهرة تقود حملة مكبرة لإزالة التعديات بالمقطم

أاشرفت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على تنفيذ عدة إزالات لمخالفات بناء وتعديات لأنشطة مخالفة ومنها إزالة محلات مخالفة نظرا لتحويل أنشطتها من سكني لتجاري بمساكن الدلتا شمال محور عبد المجيد محمود بنطاق حي المقطم .

وشنت الأجهزة التنفيذية برئاسة العميد أحمد أبو بكر رئيس الحي حملة مكبرة أسفرت عن إزالة عدد من المخالفات؛ وذلك في ظل حرص الدولة علي التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات وإعلاء كلمة القانون والضرب بيد من حديد ضد المخالفين .

وأكدت أن الإزالات التي تمت بنطاق حي المقطم مخالفات مساكن شمال محور المستشار عبد المجيد محمود بمساكن الدلتا شمال محور عبد المجيد محمود شملت تنفيذ عدة قرارات ازالات منها مخالفة بناء بالطوب الاحمر وسقف مسلح لغرفة واسقف من الصاج و ازالة بروزات مخالفة .

ووجهت بالمتابعة المستمرة لهذه المواقع التي تم ازالة المخالفات منها لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى وأضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على ان الدولة المصرية بكافة اجهزتها التنفيذية حريصة كل الحرص على ازالة مختلف اشكال التعديات مع عدم التهاون مع اية حالة تعدي وذلك من خلال المتابعة الدورية والجولات التفقدية واتخاذ الإجراءات اللازمه لمنع عودة التعديات مرة اخرى وازالة كافة المخالفات في المهد .

يأتي ذلك في اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للعمل بكل حزم لترسيخ دولة القانون والتصدي بكل قوة لملف البناء المخالف والتعديات حفاظا على الدولة والوقوف امام العشوائية والبناء المخالف طبقا لتعليمات محافظ القاهرة .