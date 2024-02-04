داليا عبدالرحيم: لجان الإخوان الإلكترونية تُتاجر بالأزمة الاقتصادية الراهنة

قالت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، مقدمة برنامج «الضفة الأخري»، ونائب رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إن اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان تعمل ليل نهار على تصدير اليأس للمواطنين بخصوص الأزمة الاقتصادية، وذلك عن طريق المتاجرة بالأزمة أحيانا والترويج لها وتنشيطها في أحيان أخرى، موضحة أنهم يفعلون ذلك كمحاولة فاشلة لافقادنا الثقة في أنفسنا وفي الدولة وتكدير المزاج العام للمصريين، فيروجون للأكاذيب التي لا أساس لها من الصحة حول الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية التي تمت منذ أن أطاح بهم الشعب وحتى الآن.

وأضافت «عبدالرحيم»، خلال تقديمها برنامج «الضفة الأخرى» المُذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان تروج مشاعر السخط والتشاؤم والإحباط، متناسين أن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم بدأت منذ جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية انتهاء بما يشهده العالم الآن بشكل عام والمنطقة بشكل خاص، مؤكدة أن الإخوان يحاولون بطرق شتى الاستثمار في الأزمة لزيادة حدتها.