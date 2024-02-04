توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا.. تعرف على أبرز قرارات اجتماع اتحاد الكرة

اجتمع مساء اليوم الأحد مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، برئاسة جمال علام، وأصدر مجلس الجبلاية عدة قرارات خامة خلال اجتماع اليوم.

وجاءت القرارات كالتالي:

توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني بعد الإخفاق في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

تعيين محمد يوسف المدير الفني السابق للأهلى مدربًا عامًا في الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطنى.

تعيين علاء نبيل، مدرب منتخب مصر الأسبق، فى منصب المدير الفنى للجبلاية للاستعانة بخبراته في المرحلة المقبلة.

توجيه الشكر للجهاز الفني للكرة النسائية، وسيتم اختيار الجهاز الجديد في وقت لاحق.