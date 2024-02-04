تخصصوا فى زراعة المخدرات.. الأمن يضبط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بأسيوط

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالإشتراك مع مديرية أمن أسيوط، قيام بؤرة إجرامية تضم عدد (16 عنصر إجرامى شديدى الخطورة) بممارسة نشاط إجرامى فى زراعة المواد المخدرة والاتجار بها بجزيرة نيلية تابعة لإحدى قرى مركز شرطة أبنوب بأسيوط.



وباستهدافهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وأسفر التعامل عن إصابة أحدهم وضبط الآخرين، كما تم ضبط (6،5 طن لمخدر بانجو) وكذا (10 أفدنة مزروعة بنباتى الأفيون والبانجو المخدرين - 16 بندقية آلية - 51 خزينة وعدد كبير من الطلقات النارية).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (36،5 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا للضربات الأمنية المتواليةً لمتجرى المواد المخدرة، وإدراكًا من وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامى على المجتمع وخاصةً النشء حمايةً لهم من الوقوع فى براثن الإدمان.