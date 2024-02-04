قبل ساعات من غلق باب القيد.. محمود متولي يسعى للهروب من جحيم "دكة" الأهلي

يسابق محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، الزمن للاتفاق مع أحد أندية الدوري للرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية قبل ساعات من غلق باب القيد المحلي غدا الأثنين.

ومنح النادي الأهلي الضوء الأخضر للمدافع للرحيل في الميركاتو الشتوي الحالي، وتم إخطار محمود متولي بفسخ العقد في ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها.



ورفضت عدة أندية الحصول على خدمات محمود متولي في صفقة تبادلية خلال الفترة الماضية، بعدما تم عرضه على نادي فيتوشر للدخول في صفقة انضمام عمر كمال عبدالواحد، كما رفض نادي سيراميكا الحصول على خدمات المدافع في بداية الموسم ايضا.

وانضم محمود متولى للأهلى قادمًا من الإسماعيلى فى 2019 في صفقة كلفت خزينة القلعة الحمراء 15 مليون جنيه وظهر بمستوى مميز ولكن كثرت الإصابات جعلته يخرج من حسابات معظم المدربين الذين تعاقبوا على تدريب الأهلي في السنوات الأخيرة.

ويخوض محمود متولي في الفترة الحالية المرحلة الأخيرة من التأهيل بسبب الإصابة في العضلة الخلفية التي تطارده من الموسم الماضي.