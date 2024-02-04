الطائفة الإنجيلية تنظم مؤتمرها "الألف خادم السادس" فى أبريل المقبل

تنظم الطائفة الإنجيلية بمصر، مؤتمر الالف خادم السادس بعنوان الخادم الثابت “أَمِينٌ هُوَ الرَّبُّ الَّذِي سَيُثَبِّتُكُمْ وَيَحْفَظُكُمْ مِنَ الشِّرِّيرِ” (2 تس 3: 3)، وذلك في الفترة من 4- 6 أبريل، بمقر بيت أجابيه - وادي النطرون.

ومن المقرر أن يشارك بافتتاح المؤتمر الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة، الدكتور القس راضي عطا الله رئيس سنودس النيل الإنجيلي المشيخي.

وكذلك القس ناصر كتكوت الرئيس العام لمجلس الكنائس الرسولية بجمهورية مصر العربية، القس أمير ثروت راعي الكنيسة الإنجيلية بالفجالة، القس لطيف رمسيس، الشيخ الدكتور إيهاب ادوار الخراط شيخ الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة وأستاذ الطب النفسي، الخادم الإنجيلي الدكتور ماهر صموئيل استشاري الطب النفسي،، القس ناشد غالي، الأسقف عادل هارون، القس خلف بركات، الدكتور القس اسطفانوس زكي رئيس مجلس إدارة المؤسسات التعليمية، الدكتور القس إستيفن سعيد، القس كمال لطفي، القس اليكس حماية، القس عيد صليب، القس فارس ميخائيل، القس عزيز رزق الله، الدكتورة ان اميل، القس بشير داود، القس طوني جورج، رفيق ماهر صموئيل.

كما من المقرر ان يشارك بالتسبيح في المؤتمر فريق ترانيم الخبر السار.