محافظ الإسكندرية في احتفالية عام التنين: الصين حليفًا استراتيجيًا مهمًا لمصر

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على عمق العلاقات المصرية الصينية، التي تشهد حاليا عصرًا ذهبيًا في ضوء الصداقة المتميزة على صعيد القيادة السياسية بالبلدين.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم، في الاحتفالية التي نظمتها القنصلية الصينية، بمناسبة عيد الربيع الصيني (عام التنين) الذي يعد أهم أعياد الشعب الصيني.

حضر الاحتفالية لياو ليتشيانغ سفير الصين بالقاهرة، ويانج يي قنصل عام الصين بالإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأعضاء السلك الدبلوماسي بالإسكندرية.

وفي كلمته، قدم اللواء محمد الشريف خالص التهنئة إلى الشعب الصيني العظيم، بمناسبة عيد الربيع والسنة الصينية الجديدة لجمهورية الصين الشعبية، مشيرًا إلى أن الصين من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، وحليفًا استراتيجيًا مهمًا.

وأكد المحافظ على العلاقات الثنائية والاتفاقيات التي تجمع بين مدينة الإسكندرية وعدد من المدن والمقاطعات الصينية، فضلًا عن تطور العلاقات بين الجانبين على الأصعدة كافة خاصة في المجال التجاري والاستثماري حيث يتواجد العديد من الشركات الصينية بالمنطقة الصناعية ببرج العرب والمنطقة الحرة على أرض الإسكندرية.