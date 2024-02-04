خبير استراتيجي: العمليات الأمريكية على العراق وسوريا جاءت بعد دراسة مستفيضة

قال محسن الشوبكي، الخبير الأمني والاستراتيجي، إن العمليات الأمريكية على العراق وسوريا يبدو أنها جاءت بعد دراسات مستفيضة، امتدت لحوالي من 4 إلى 5 أيام لاختيار ضرب أهداف داخل العراق وسوريا عبر 85 هدفا بواسطة طائرات "بي 1" انطلقت من الولايات المتحدة نفسها، ما تعد رسالة قوية لقطع سلسلة الامتدادات.

وأضاف "الشوبكي"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنتا أمس عن ضربهما 30 هدفا ضد الحوثيين، وكانت ضمن امتداد هذه العملية، لأنها تهدف لتقويض الميليشيا التابعة لإيران في العراق وسوريا واليمن.

وأشار إلى أن منسق الأمن القومي الأمريكي ذكر منذ ساعات أنه لا يستطيع أن يؤكد أو ينفي احتمالية ضرب مواقع إيرانية في الداخل، لكن رافق ذلك تأكيدات أمريكية بأنها لا تريد تصعيد الموقف أو الانجرار إلى حرب شاملة، باعتبار أن ذلك سيؤثر على طبيعة الموقف في منطقة الشرق الأوسط المتفجر أصلا.

https://www.youtube.com/watch?v=wbqfLeQuudk&ab_channel=AlQAheraNews