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الأحد 04 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

بالفيديو.. أحمد سعد يتبرع بـ 50 ألف دولار لمساندة الاقتصاد المصري

احمد سعد
احمد سعد
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أعلن الفنان أحمد سعد، اليوم الأحد، عن تبرعه بجزء من أجرة بـ"الدولار" الذي يتقاضاه بالخارج في حفلاته الغنائية لمساندة الاقتصاد المصري. 

وقال “سعد” خلال فيديو له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور انستجرام: إن الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر خلال الفتره الأخيرة تحتاج لدعم ووقوف أبنائها أولًا، لذلك بادرت بأن أتبرع بـ٥٠ ألف دولار كدعم للاقتصاد المصري، مضيفًا أن هذا القرار كان من تلقاء نفسه.

يذكر أن أحمد سعد قدم موخرًا حفلا جماهيريا ضخما بالقرية العالمية بدبي داخل الأمارات وسط حضور صخم تخطى الـ٤٠ الف متفرج، وهو الحفل الذي ظهر خلاله شقيقة الفنان عمرو سعد.
 

https://www.instagram.com/reel/C27h3m8MAOS/?igsh=MTNtengzb3BkY285bA==

 

احمد سعد أجرة دعم للاقتصاد المصري ٥٠ ألف دولار