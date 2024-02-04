كأس الملك.. موراتو وجاريتا يقودان الفيصلى لمواجهة اتحاد جدة

أعلن البلجيكي يفيس فاندرهاي المدير الفنى لفريق الفيصلى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره اتحاد جده، وذلك بعد قليل على ملعب "الأمير فيصل بن فهد"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الملك.

وجاء تشكيل فريق الفيصلى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الحساوي.

خط الدفاع: ياسين برناوي، محمد شيخي، حسن الحربي، مشعل صبياني.

خط الوسط: هاني الصبياني، لاري عزوني، لوكاس دي سوزا، جوي ميكلز.

خط الهجوم: موراتو، أرنولد جاريتا.

وتأهل اتحاد جده الى هذا الدور بعد تغلبه على نادي الخلود بركلات الترجيح، بينما بلغ الفيصلي الدور ذاته بعد تغلبه على الطائي بهدفين مقابل لا شئ.

الجدير بالذكر أن الفائز من هذه المباراة سيلتحق بكلا من الهلال والنصر والخليج في الدور نصف النهائي من البطولة.