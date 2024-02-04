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الأحد 04 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

صحة القليوبية تضبط 2.5 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي ببنها

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شنت إدارة الأغذية بمديرية الصحة بالقليوبية، بالتعاون مع مكتب الأغذية ببنها، اليوم الأحد، حملة تفتيشية على أحد معامل الطرشي بوسط الزراعات ببنها.

جاء ذلك بناءًا على توجيهات الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، وتحت إشراف دكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي.

وأثناء الحملة جرى ضبط: 10 براميل طرشي مشكل، 10 براميل فلفل بلدي، 5 براميل زيتون أخضر، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر بالمضبوطات، وعرض المحضر على النيابة العامة للنظر والتصرف، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات الموجودة بالمنشأة.

وتبين أن المكان غير مستوفي للاشتراطات الصحية، والعاملين لا يحملون شهادات صحية تفيد خلوهم من الأمراض المعدية.

ترأس الحملة الدكتور محمد علي مدير الأغذية بالقليوبية، وسامي رجب مراقب عام الاغذية بالقليوبية، وعضوية أحمد جاد مراقب أول الأغذية ببنها، ومفتشي الأغذية: السيد سيد أحمد، ومصطفى فتحي، وأحمد قايتباي، ومصطفى عزت.

المضبوطات

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الرقابة على المنشآت الغذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمي مديرية الصحة بالقليوبية وكيل وزارة الصحة بالقليوبية مخللات غير صالحة للإستهلاك