خبير سياحي: 5 رحلات أسبوعية بين مصر وإسبانيا.. والعالم يترقب "المتحف الكبير"

قال علي يوسف، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السياحة العاملة في إسبانيا، إن هناك عودة سريعة للطلب على زيارة مصر، ويتوقع عودة تدريجية للرحلات السياحية بداية من شهر مارس حتى نهاية مايو المقبلين، ومن المحتمل حتى نهاية الصيف المقبل، وذلك بعد فترة انحسار كبيرة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أدى لعزوف الكثير من السائحين عن زيارة ساحل البحر الأحمر بالكامل.

وأضاف يوسف، في تصريحات خاصة، أن الأيدي العاملة المدربة هجرت قطاع السياحة في مصر خلال السنوات الماضية بسبب الأزمات المتلاحقة، ما يستدعي التدخل فورا من جانب وزارة السياحة والقطاع السياحي الخاص وتنظيم دورات تدريبية محدثة لجميع العاملين والمتعاملين مع السائح، بحيث يتم ترك انطباعات إيجابية لدى السائحين المغادرين ما يدعم خطط الوزارة الترويجية بالخارج، ويضمن نجاحها.

وأشار إلى أن الانخفاض في الحركة الإسبانية الوافدة لمصر هذا العام لن يزيد عن نسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، موضحا أن الأحداث الجارية أثرت على الطلب والرحلات المباشرة، ولكن السائح الإسباني يفضل المقصد السياحي المصري حيث يقبل على نمط السياحة الثقافية الأثرية ويحب التجول في الشوارع وشراء الهدايا، كما يتميز بالاقامة المطولة والإنفاق المرتفع.

ونوه يوسف، إلى أن هيئة تنشيط السياحة المصرية تواصلت مع أغلب الوكلاء بالخارج، لبحث كيفية تجاوز تداعيات الحرب على غزة، وتم الاتفاق على العمل المشترك والتحرك المستمر في كافة الاتجاهات سواء الحكومية أو الخاصة للتأكيد على أمن واستقرار المقصد السياحي المصري، لافتا إلى نجاح المشاركة المصرية بمعرض فيتور الإسباني السياحي الدولي الشهر الماضي حيث كان الإقبال كبيرا على الجناح الذي ضم وزارة السياحة بجانب العديد من الشركات والفنادق المصرية.

وأكد وكيل السياحة بالسوق الإسباني، أن مصر يمكنها العودة لمعدلات ما قبل 7 أكتوبر، واسترداد حصتها الكاملة من السياحة الثقافية العام الجاري إذا ما أعلنت عن موعد لافتتاح المتحف المصري الكبير، موضحا أن هذا الخبر سوف يحدث نقلة كبيرة وتاريخية في أعداد السياحة الوافدة خاصة في ظل الظرف الحالي العصيب.

وتابع أن انتعاشة السياحة المصرية، وزيادة اعداد الرحلات الوافدة هي مسؤلية الدولة بالكامل وليس وزارة السياحة فقط، حيث يجب على كافة الوزارات التكاتف والدعم لتسهيل جذب السائحين، وحل مشكلات المستثمرين، مع القضاء على البيروقراطية في العمل السياحي والأنشطة المختلفة التي يرغب السائح في القيام بها، علاوة على جانب تدريب الكوادر المختلفة المتعاملة مع السائح بما فيها أفراد شرطة السياحة والآثار، بجانب توعية المجتمعات المحلية في المناطق السياحية بأهمية السياحة والحفاظ على حرية وراحة السائحين.

وكشف يوسف، عن أن فبراير الحالي شهد زيادة عدد الرحلات الشارتر المباشرة بين مصر وإسبانيا إلى 5 رحلات أسبوعية على الأقل، بينما توجد رحلة منتظمة من مدريد للأقصر، ورحلة أخرى من برشلونة للأقصر، عبر خطوط الشركة الوطنية مصر للطيران.