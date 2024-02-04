سفير قطر يشيد بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

الأحد 04/فبراير/2024 - 03:58 م

أشاد السفير طارق علي فرج الانصاري سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، بفعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب،مؤكدا أنه احد اهم المعارض والمحافل الثقافية عربياً ودولياً.

وأكد السفير الانصاري في تصريحات له اليوم حرص بلاده على المشاركة فى فعاليات المعرض، مشيرا إلى ان المشاركة القطرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب تهدف إلىتعزيز جسور التواصل الثقافي والتعريف بالإنتاج الثقافي والفكري لدولة قطر

وقال سفير قطر ان المعروض الفكري القطري في نسخة هذا العام يتضمن مجموعةمنتقاه من الاعمال الفكرية التي تلقي الضوء على الموروث القطري، ومختلف مجالاتالأدب والسياسة والاقتصاد، مثل كتب "قطاف" حول مختارات من القصة القصيرة فيقطر، و"العمارة والمجتمع في جزيرة اللؤلؤة"، و"الحماية الدبلوماسية للرعاياالقطريين" و"الحماية القانونية لحياة العامل خلال تنفيذ عقد العمل".

واستعرض الانصاري مشاركة العديد من دور النشر القطرية مثل دار الوتد والمركزالعربي للأبحاث ودراسة السياسات، التي حرصت جميعها علي تقديم اسهاماً ثرياً بانتاجأدبى وفكرى وأكاديمى متميز في مختلف علوم المعرفة من الروايات والقانون والعلومالاجتماعية والإنسانية، إضافة إلى إصدارات مميزة من كتب الأطفال والناشئة.

واشاد السفير بما يشهده المعرض في نسخته هذا العام من رقي وتطور لافت في شتىالنواحي التنظيمية وإقبال جماهيري غير مسبوق، موجهاً الشكر للقائمين على تنظيممعرض الكتاب، وما بذلوه من جهود جبارة فى التنظيم والإعداد للخروج به في أبهىصورة