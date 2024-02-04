انطلاق فعاليات التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة بورسعيد "صقر 126"

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، فعاليات انطلاق التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 126 "، بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا، بديوان عام محافظة بورسعيد، والذي يجرى تنفيذه على مدار 3 أيام خلال الفترة من 4 فبراير حتى 6 فبراير الجاري.

وبدأ اللقاء بآيات من الذكر الحكيم أعقبها الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء القوات المسلحة، ثم عرض فيلم تسجيلي حول مجمل إنجازات محافظة بورسعيد بعنوان "شركاء النجاح".

يشار إلى أن التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث بمثابة محاكاة واقعية وتطبيق عملي لكيفية وفعالية الأجهزة في مجال مجابهة وإدارة الأزمات الطارئة والمحتملة، والتي قد تواجه المحافظة في مختلف القطاعات، ويجرى التدريب بمشاركة معدات الأحياء ومديرية التضامن الاجتماعي، والمرور، والحماية المدنية، وذلك لاستعراض امكانات المحافظة، والاستعدادات وأدوار ومهام الأجهزة في حالة حدوث أزمة أو كارثة، والتدريب في مجال إدارة الأزمات، وذلك من خلال نقل الخبرات والتطبيق العملي.