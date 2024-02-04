موعد صفقة انتقال مبابى لريال مدريد "فنكوش"

تستقطب علاقة الفرنسى كيليان مبابى لاعب باريس سان جيرمان، بريال مدريد الإسبانى، فى كل فترة انتقالات انظار عشاق الساحرة المستديرة، وتلتف حولها التكهنات حول مستقبل اللاعب وراتبع وصفقة لم تحسم بعد.

ومن المفترض ان ينتهى عقد الديك الفرنسى مع باريس سان جيرمان فى الصيف المقبل، ومن حقه التوقيع لأى نادى أخر فى تلك الفترة.

وكانت أنباء قد خرجت أمس السبت عن تحديد كليان مبابى وجهته إلى ريال مدريد الإسبانى، عبر صفقة انتقال مجانية، وان الإعلان عنها سيكون فى يوم 14 فبراير الجارىإلا ان فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات قد نفى تلك الإنباء، مؤكداً انه لم يرد عنه اى تحديد موعد لتلك الصفقة، قائلاً: "اسمحوا لي أن أوضح أنه على الرغم مما يردده البعض، إلا أنني لم أقل مطلقًا إن مبابي سيعلن مستقبله في 14 فبراير".

مؤكدًا عدم علمه بتلك الآنباء: "لا أعرف من أين جاءت هذه المعلومة، على أية حال هناك اتصالات مستمرة من ريال مدريد لحسم الصفقة".

وأنهى حديثه حول هذه الصفقه، ووصلها لمرحتلها الأخيره، قائلاً: "تدور المناقشات بين ريال مدريد ومبابي حول الراتب والعقد المحتمل، وهو تواصل مستمر.. سينتظر باريس سان جيرمان ما سيحدث ويتمسك بالأمل حتى النهاية، حيث لم يتم إبلاغ النادي بأي شيء من اللاعب حتى الآن".