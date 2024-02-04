قائد الجبهة الداخلية لجيش الاحتلال: "نجرى تحقيقات بشأن فشلنا فى 7 أكتوبر"

صرح رافائيل ديفيد ميلو، قائد الجبهة الداخلية بجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن قوات الاحتلال فشلت في 7 أكتوبر 2023، مشيرًا إلى أنهم سيجروا تحقيقا، ولا انتصار دون إعادة السكان لمنازلهم، وفقاً لقناة "القاهرة الاخبارية".

يذكر أن المقاومة الفلسطينية حركة حماس بدأت عملياتها العسكرية "عملية طوفان الأقصى" ضد الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023، وجاء ذلك كرد فعل على كافة الأعمال الإجرامية والمجازر المتنافية للقوانين الدولية التي ترتكب ضد المدنيين الفلسطينيين.

وفي منتصف تلك الأحداث نفذت هدنة بين طرفي الصراع لمدة 7 أيام تقريبًا، وتم ذلك بوساطة جهود مصرية قطرية أمريكية، وشملت هذه الهدنة وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة والحفاظ على أرواح الأطفال والمدنيين، بالإضافة إلى تبادل الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين المتواجدين في أيدي المقاومة والاحتلال الصهيوني.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ121 ردا على عملية طوفان الأقصى، مما أسفر عن وقوع أكثر من 26 ألف شهيد وآلاف المصابين والمفقودين.

