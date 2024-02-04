المالية: التأمين متناهي الصغر قاطرة القطاع لرفع مساهمته بالناتج المحلي

قال إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، إن قطاع التأمين يلعب دوراً محورياً في دعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أبو عيش نيابة عن الدكتور محمد معيط وزير المالية على هامش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر المنعقد في محافظة الأقصر.

وأضاف أبو عيش، أن وثائق التأمين متناهي الصغر تعد مولداً للنمو بالقطاع، وقاطرة لزيادة نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى مساهمة هذه الوثائق في دعم الشمول المالي والحد من مخاطر الفقر، مؤكدا أن التأمين يعد أحد عناصر القطاع المالي ويسهم في تعزيز الاستقرار المالي.

ونوه أن وثائق التأمين متناهي الصغر تدعم تمكين المرأة مالياً واقتصادياً، بجانب مساهمتها في تحقيق العدالة الاجتماعية.

واستعرض أبو عيش خلال كلمته مبادرات الدولة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وغيرها بالمبادرات الهادفة إلى دعم العمالة غير المنتظمة.