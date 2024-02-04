تعاون مشترك لمكافحة الجراد بحلايب وشلاتين والاستعانة بفرق من أسوان وقنا

أكدت مصادر بإدارة مكافحة الجراد بشلاتين أن الوضع آمن ولا يدعو للقلق ويتم القضاء على الأسراب الوافدة أولا بأول وان هناك تنسيق مع الجانب السوداني لأعمال المكافحة كما دعمت مجموعات من محافظتي أسوان وقنا فرق مكافحة الجراد الموجودة بمدينتي حلايب وشلاتين جنوب البحر الأحمر لمواجهة الأسراب الوافدة من دولة السودان كما تمت الاستعانة بفرق من محافظتي قنا وأسوان لتكثيف أعمال المكافحة فى حلايب وشلاتين وأبو رماد.

بالاضافة الى أن لجان مسح واستكشاف تحركت من منطقة حماطة في اتجاه الجنوب حتى الشلاتين.

وتقوم فرق المكافحة بالتحرك فورًا بمجرد رصد لأي تجمعات للجراد يتم الإبلاغ بها والتحرك مع السرب إلى أن يستقر ويتم التعامل معه بالرش والقضاء عليه كما أن هناك متابعة وتنسيق بعمليات الرش والمسح البيئي واستكشاف الجراد وتم رفع الاستعدادات في قواعد مرسى علم - حماطة - وادى الجمال - الشلاتين - أبو رماد - وادي الديب - الشريط الحدودي مع السودان لفحص ومسح لمراقبة أي تحركات لو ظهور للجراد وتقييم مدى خطورته في هذه الفترة وذلك بالتنسيق مع مديري قواعد مكافحة الجراد في" أسوان - قنا - سفاجا - مرسى علم - أبو رماد - الشلاتين - حلايب".