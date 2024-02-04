هيئة شئون الأسرى: ارتفاع حصيلة الاعتقالات إلى 6512 معتقلا منذ 7 أكتوبر

أعلنت هيئة شؤون الأسرى، اليوم الاحد، أن قوات الاحتلال اعتقلت 14 فلسطينيا بالضفة الغربية لترتفع حصيلة الاعتقالات إلى 6512 معتقلا منذ 7 أكتوبر، وفق لخبر عاجل بثته قناة "القاهرة الاخبارية".

ومنذ قليل ، شن الاحتلال الإسرائيلي غارات وأحزمة نارية تستهدف معظم أنحاء قطاع غزة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة في اليوم الـ121 من الحرب، حيث شهدت محافظتا خان يونس ورفح غارات مكثفة ما أسفرت عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في المعارك الدائرة جنوب قطاع غزة، وأوضح أن القتيل كان برتبة رائد احتياط.