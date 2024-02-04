ارتفاع ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في الفلبين إلى 14 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على جنوبي الفلبين خلال الأسبوع الماضي إلى 14 قتيلا.

وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا"، أمس السبت، أن الأمطار هطلت على بعض المناطق في جزيرة "مينداناو" على نحو متقطع لأسابيع وأجبرت عشرات الآلاف من الأشخاص على اللجوء إلى أماكن إيواء.. مشيرة إلى أن 10 أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة "دافاو دي أورو"، فيما لقي 4 الآخرون حتفهم في مقاطعة "دافاو ديل نورت".

وأضافت القناة أن الفيضانات العارمة التي اجتاحت مقاطعة "أجوسان ديل سور" المجاورة غمرت القرى والمحاصيل.