التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين جنوب أفريقيا والرأس الأخضر

حسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مباراة جنوب أفريقيا والرأس الأخضر، المقامة حاليًا على ملعب شارليس كونان باني، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

يشارك بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أساسيًا مع منتخب الأولاد أمام الرأس الأخضر.

وانتهى الشوط الأول بلا أهداف، بعدما فشل لاعبو المنتخبين في هز الشباك، بعد سيطرة متبادلة بينهما على مجريات اللعب.

تأهل منتخب جنوب أفريقيا إلى دور ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2023 على حساب المغرب، بينما بلغ منتخب الرأس الأخضر هذا الدور بعدما أقصى نظيره الموريتاني من دور الـ16.

ويواجه الفائز من مباراة جنوب أفريقيا والرأس الأخضر، منتخب نيجيريا في الدور نصف النهائي من أمم أفريقيا 2023، التي تقام حاليًا في كوت ديفوار.

ودخل منتخب جنوب أفريقيا، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: ويليامز

خط الدفاع: موداو - كيكانا - مفالا - موديبا

خط الوسط: موكوينا - سيثول - زواني

وفي الهجوم: بيرسي تاو - ماكجوبا - مورينا.