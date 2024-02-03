أمم أفريقيا 2023.. منتخب الكونغو الديمقراطية إلى نصف النهائي على حساب غينيا

تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، على حساب غينيا، بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأقصى منتخب الكونغو الديمقراطية، نظيره الغيني من كأس أمم أفريقيا 2023، بعد انتصار بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة على ملعب الحسن واتارا، ضمن منافسات دور ربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.

انتهى الشوط الأول من مباراة الكونغو الديمقراطية وغينيا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث بدأ اللقاء بمحاولات هجومية من لاعبي المنتخبين لقص شريط الأهداف، حتى نجح محمد بايو لاعب منتخب غينيا في تسجيل أول أهداف المواجهة في الدقيقة 20 من ركلة جزاء.

وبعد مرور 7 دقائق، أدرك شانسيل مبيمبا التعادل لمنتخب الكونغو الديمقراطية، بعد متابعة جيدة لركلة ركنية.

وفي الشوط الثاني، أحرز ويسا يوان الهدف الثاني للمنتخب الكونغولي في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، قبل أن يعزز زميله آرثر ماسوكو فوز منتخب بلاده بهدف ثالث في الدقيقة 82.

وبذلك، ضرب منتخب الكونغو الديمقراطية، موعدًا مع نيجيريا في دور نصف النهائي من كأس أمم أفريقيا 2023، بعدما تخطى الأخير منتخب أنجولا بهدف للا شئ.