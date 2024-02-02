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الجمعة 02 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

أمم أفريقيا 2023.. شوط أول إيجابي بين الكونغو الديمقراطية وغينيا

مباراة غينيا والكونغو
مباراة غينيا والكونغو الديمقراطية
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انتهى الشوط الأول من مباراة الكونغو الديمقراطية وغينيا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، فى المباراة التي تقام على ملعب الحسن واتارا، في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

بدأت المباراة بمحاولات هجومية من لاعبي المنتخبين لقص شريط الأهداف، حتى نجح محمد بايو لاعب منتخب غينيا في تسجيل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 20 من ركلة جزاء.

وبعد مرور 7 دقائق، أدرك شانسيل مبيمبا التعادل لمنتخب الكونغو الديمقراطية، بعد متابعة جيدة لركلة ركنية.

تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا 2023، التي تقام حاليًا في كوت ديفوار، بعدما أقصى المنتخب الوطني من دور الـ16 بركلات الترجيح، بينما بلغ منتخب غينيا ربع نهائي البطولة بعدما تغلب على غينيا الاستوائية بهدف للا شئ.

ويواجه الفائز من مواجهة غينيا والكونغو الديمقراطية، منتخب نيجيريا في دور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما أقصى الأخير أنجولا بهدف للا شئ.

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