10 فبراير.. محمد صبحي يستضيف عرض "عائلة ونيس" بمدينة سنبل

يستضيف الفنان محمد صبحي العرض المسرحي "عائلة ونيس" يوم السبت 10 فبراير بمسرحه بمدينة سنبل الساعة الخامسة والنصف مساء، ويعقب العرض مؤتمرا صحفيا بحضوره وحضور الفنانة نورهان

العرض يقدمه مجموعة من الطلبة والطالبات ، ويستند العمل للنص الأصلي لمسرحية " عائلة ونيس " التي كتبها وأخرجها وقام ببطولتها الفنان والنجم الكبير محمد صبحي .

وأكدت الفنانة نورهان المشرفة علي المشروع أن الاستعدادات المكثفة للعرض وتدريبات الطلبة تمت بمباركة الفنان محمد صبحي نفسه بعد أن شاهد العرض منذ فترة، وقرر استضافته في مسرحه بمدينة سنبل.

يذكر أن مسرحية " عائلة ونيس " قدمت لأول مرة يوم 25 يونيو عام 1997، بمسرح قصر النيل، وشارك في بطولتها سعاد نصر وجميل راتب وشعبان حسين ونادية عزت وعبير فاروق وهدي هاني وفادي خفاجة وريم أحمد ومحمود خليل وعبد الله مشرف .