اللجنة العلمية لاتحاد طلاب عين شمس تشارك بمهرجان إبداع 12 بالإسكندرية

تشارك إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب - اللجنة العلمية لاتحاد طلاب جامعة عين شمس بالتعاون والتنسيق مع مركز الابتكار وريادة الأعمال في مهرجان ابداع 12 بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية وذلك تحت الإشراف الإداري إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب

تأتي مشاركة إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي في مجالات

١- الإبتكارات الهندسية والطاقة والسيارات الكهربائية .

٢- الأمن السيبراني والمعلوماتي .

٣- الشركات الناشئة وريادة الأعمال .

وذلك خلال الفترة من الثاني وحتى السابع من فبراير الجاري بتنسيق طارق احمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب